Laulja Zayn Malikile määrati endise kallima ema ründamise eest katseaeg ning kohustus läbida viharavi

Zayn Malik ja Gigi Hadid läksin hiljaaegu lahku, kuid vaikse lahkumineku asemel lõi lahvatama suur peretüli, milles mängib suur rolli just Haidi ema.

Reedel kirjutas Elu24 , et USA supermodelli Gigi Hadidi ema Yolanda Hadid väidab, et laulja Malik lõi teda möödunud nädalal ja kaalub politseile avaldust tegemast.

Zayn Malik eitab Hadidi löömist, kuid on loobunud vaidlustamast süüdistust väidetavalt oma tütre heaolu pärast. Nüüd on ta justkui süüdi mõistetud , kuid kuna ta pole enda süüd tunnistanud, leiti asja lahendamiseks muud võimalused- viharavi.

PA uudisteagentuurist saadud kohtuprotokollidest võib leida väiteid, et Malik oli Yolanda Hadidi sõimanud ning palunud oma lapses Khaist eemale hoida. Lisaks sellele, oli ta Hadidi lükanud vastu kappi, tekitades naisele füüsilist valu.

Laulja tegi peale selliseid süüdistusi Twitterisse avalduse: « Ma olen eraisik ning tahan luua oma tütrele turvalise ja privaatse kasvukoha. Koha, kus privaatseid pereasju ei visata maailmaareenile, et kõik saaksid torkida ja noppida oma osa.»

Veel lisas ta, et Yolanda Hadid oli sisenenud tema koju, kui tema endist kallimat Gigi Hadidi enam seal ei viibinud ning leiab, et talle tehakse ülekohut, lootes, et endine ämm ükspäev oma süüdistused tagasi võtab lapse heaolu pärast.