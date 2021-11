Tartlane Getter valmistab ülikooli kliinikumi arstidele süüa: saan natukenegi toetust avaldada

Arstidele kokkamise mõtte sai 31-aastane toidublogija Getter seoses oktoobri lõpus toimunud meeleavaldusega, kus protestiti sundvaktsineerimise vastu. «See mõjus meedikutele veel eriti demoraliseerivalt sel pikalt väldanud koroonaajal ja tundsin, et tahaksin vastukaaluks neile toetust avaldada,» rääkis blogija Elu24-le. «Tunnen, et saan vähemalt natukenegi omalt poolt anda, et meedikutel oleks pisut rohkem jõudu.»

Süüa teeb ta Tartu ülikooli kliinikumi meedikutele mõnikord lausa mitu korda päevas, korraga kokku 20–30 portsjonit. Ta on valmistanud nii ahjukana juurviljadega, ahjupastat, lasanjet, küpsetisi, suppe kui ka kringlit. «Toiduideed võtan peast – mu enda lemmiktoidud ja sellised, mida oleks võimalik suuremates kogustes mul nii kokata, et kvaliteet ei kannataks ja et saaks hästi portsioneerida.» Otseloomulikult on Getteri sõnul tähtis ka maitse – toit peab hästi mekkima!