31-aastane Laura Amherst ilmus meediapilti tänavu suve lõpul, kui teda nähti Londonis mitmel meeleavaldusel palja ülakehaga, vahendas The Sun . Sel nädalal käis ta Briti peaministri koduvärava taga lausa ihualasti õigust nõudmas! Brightonist pärit ökosõdalane selgitas, et soovib niimoodi tähelepanu tõmmata kliimamuutustele, kuid on saanud süüdistusi, et on lihtsalt tähelepanuvajadusega.

Amherst rääkis The Sunile, et tal on kästud riided selga panna ning teda isegi kehakaalu pärast häbistatud. «Inimesed on öelnud, et mu kehal on nii palju volte, et nad ei taha, et seda nägema peaksid,» ütles naine.