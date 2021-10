Merlyn Uusküla uutest piirangutest: artistina on erakordselt tühi tunne

«Tänaste uudiste taustal, et meelelahutus ja üritused taas juba kolmandat korda kahe aasta jooksul kokku tõmmatakse, on tekkinud artistina erakordselt tühi tunne sisse,» nentis lauljatar Merlyn Uusküla Facebookis.

Ta tunnistas, et uudist nähes ei liikunud tal näos ükski närv. «Ütlesin ainult: Ahah, selge siis.» Muusiku sõnutsi näitab tema reaktsioon, mida ligi kaks aastat kestnud olukord antud valdkonnale teinud on. «Sa isegi ei imesta selle üle, et sul jälle paarkümmend esinemist lähiajal ära jääb.»

Ma ütlen ausalt, ma olen väga väsinud sellest kõigest.

Uusküla nentis, et alles eelmisel nädalal rõõmustas, et sügis-talve graafik on esinemisi küllaltki täis. «Aga näe, täna päevapealt jälle jäävad enamus asjad ära taas... Kirjad ja kõned järjest tulevad.»

Lauljatar sõnas postituses, et on ise viiruse läbi põdenud ja seda pigem raskelt. «Ütlen kohe ära, et ma olen vaktsineeritud. Tegin seda esmalt iseenda pärast, kuna põdesin Covidit pigem raskelt ja uuesti enam seda ei soovi. Tegin seda vanemate ja lähedaste pärast, kuna nad seda palusid. Tegin seda kõikide teiste inimeste pärast, et enda poolt minimeerida võimalikku uut levikut. Tegin seda enda valdkonna pärast, et ma saaksin käia üritustel, samuti, et mul oleks lihtsam reisida,» selgitas ta.