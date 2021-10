99 päeva Pekingi taliolümpiamängudeni: vanapaari reis tekitas 240 koroonanakatunuga kolde

Hiina võimud andsid käsu lõpetada ajutiselt lennud Pekingisse neist linnadest, kus on kasvõi üks koroonaviirusse nakatunu. Selle nädala algusest ei tohi Pekingisse enam sõita või lennata need hiinlased, kes on külastanud piirkondi, kus on koroonasse nakatunuid. Keeld kehtib ka pekinglaste enda kohta, need inimesed peavad koju karantiini jääma, teatab afp.com.