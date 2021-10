Laulja Alen Veziko teatas neljapäeva õhtul, et tema ühekuune tütar toimetati nädalavahetusel koroonaga haiglasse. Olles lugenud artikleid sellest, kuidas vaktsiinivastased kutsuvad üles haiglatesse tungima, tõdes ta vaid üht: «Täna on mul häbi olla eestlane!» Tütre seisund on nüüdseks stabiilne ja pere lubati koju.