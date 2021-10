Pealinlaste paranormaalsed kogemused: jalast krabamine ja aias kõndiv valge daam

Mehe sõnutsi on tegu tema esimese romaani jätkuga. «See on ulmekas, kus on üks peatükk – Ufo ja mina – mis räägib minu ühest lapsepõlve mälestusest, kui nägin 90. alguses vanematega Õismäe kortermaja rõdult tormi ajal ufot,» rääkis ta uuest ulmeromaanist. «Kolm päikest oli nagu pilvede vahel,» meenutas ta, kuigi sellest vaatepildist ta küllaltki palju ei mäleta. «Vanemad ka räägivad, et midagi nagu oli, aga mis see täpselt oli... ei tea.»