Susanna Smanjov: olen pidanud taluma solvanguid, minu üle naerdakse, mind ähvardatakse

Smanjovi sõnul on ta siiani pidanud taluma palju solvanguid. «Minu üle naerdakse, minu tegevusi üritatakse igati takistada, ähvardatakse jne. Te võite mind jalust lüüa, aga mina tõusen ikka üles ja võitlen lõpuni välja! Mind ei huvita mitte ükski jobu, kes mulle halba soovib – ma seisan sellele vastu ja võitlen kasvõi surmani!» lubab ta Instagrami postituses. «Ma ületan kõik takistused, hävitan kõik vaenlased oma teelt,» lisab Smanjov.

«Minu kohta öeldakse haige transa, aga teate, ma olen uhke, et ma transa olen – see on minu tugevus, mitte nõrkus. Mu vaenlased jälgivad isegi mu Facebooki. Teile ma ütlen nii palju, te ei suuda mind kunagi takistada – võitjaks jään mina. Mõni jobu naerab isegi minu sõprade üle! Minust räägitakse nii palju halba, aga mind see ei huvita, hing minu sees on nii tugev, et mitte keegi ei suuda mulle mitte kuidagi haiget teha,» avaldab ta.

Smanjov tõdeb, et kahjuks on ka mõni väga lähedane sõber talle noa selga löönud. «Mis kõige hullem, valedega! Tegelikku tõde nad tunnistada ei julge, aga ükskord vaatan ma neile otsa ja siis tuleb vastutust kanda.»

«Õnneks on minu ümber sellised sõbrannad ja sõbrad, kelle üle ma uhkust tunnen, armastan, hoian ja kaitsen neid – nad on mulle nii kallid. Nad on alati olemas ja on olnud nii suureks toeks! Olen õnnelik, et nad on mul olemas. Sellised sõbrad annavad jõudu edasi elada ja asju teha,» tunnistab filmitegija.

Susanna Smanjovi esimene film «Rikutud hing. Viirus» esilinastus 14. augustil HÕFFil. Film räägib naise ja transnaise armastusest apokalüptilises maailmas.