Evolutsiooniteooria kohaselt on inimlased ehk hominiidid eksisteerinud ühel või teisel kujul umbes kaks miljonit aastat või kauem. Homo sapiens ehk tark inimene on üsna hiline nähtus. Inimlaste pikas ajaloos on olnud palju teisi liike, mille esindajatega nüüdisinimesed järglasi said, kuid kes on nüüdseks välja surnud.