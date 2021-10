Muusik Kerdo Mölder neab praeguse valitsuse maapõhja ja plaanib Eestimaa tolmu jalgadelt pühkida

«Ma lihtsalt ei tea enam, mida peale hakata, peale Eesti riigist lahkumise. See on valitsuse poolt julm näkku sülitamine kogu Eesti meelelahutuse sektorile. Respekt on täiesti sõnatu, me oleme ahastuses, me oleme šokis! Kohe päriselt! Hakka või uskuma mitmeid nõidade ennustusi, et Eesti jookseb varsti inimestest tühjaks. Mul on tunne, et see nii lähebki. Ka väga paljud minu tuttavad on juba lahkunud, ka mina teen seda, kindlasti!» on ta väga tuline.