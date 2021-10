Lesbide ootamatu mure: transnaised survestavad meid endaga magama

LGBT kogukonnas on üles kerkinud ootamatu probleem, kirjutab BBC. Nimelt on lesbid komistanud nii suhterindel kui internetis transnaiste peale, kes on pealetükkivad ning ei taha sugugi nende eelistusi aktsepteerida.

«Mulle öeldi, et ta kägistaks mu rihmaga ära,» kirjeldas 24-aastane Jennie ühe inimese reaktsiooni, kui noor naine oli oma eelistustega lagedale tulnud. «See oli nii veidralt vägivaldne, kõike vaid seepärast, et ma ei soovi transnaistega magada.»

Probleem on järgmine: bioloogiliselt mehe tunnustega, kuid end naisena identifitseerivad inimesed eeldavad, et lesbinaised soovivad nendega koos olla. Paraku ei ole see alati nii. «Ma lihtsalt ei suuda tunda tõmmet inimeste vastu, kes on bioloogiliselt mehed,» tõdes Jennie.

Kuigi ta ise peab seda normaalseks, on teda seepärast sõimatud äärmuslikuks feministiks, suguelundite fetišeerijaks ja transfoobseks. Mitmete autoriga rääkinud inimeste sõnul on lesbide jaoks suur mure, et neid üritatakse survestada uskuma, justkui võiks «peenis olla naise suguorgan».

Tüli, mis lammutab suhteid

Oma loo rääkis ka Amy, kes läks oma naispartneriga seepärast tülli. Teine neiu soovis teha kolmekat transnaisega, kes oli veel bioloogiliselt mees. Kui 24-aastane Amy keeldus, järgnes suhtepundar.

«Ta lajatas kohe, et ma olen transfoobne,» meenutas naine. «Samuti hakkas ta kohe mind süüdistama, sest ma ei tahtnud selle inimesega magada,» kirjeldas ta kaaslase vihast reaktsiooni.

26-aastane Chloe sõnul koges ta aga nii intensiivset survestamist, et seksiski ühe bioloogiliselt veel meessoost transnaisega. See juhtus ülikooli ühiselamus, kus nad lähestikku elasid.