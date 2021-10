Hardi Volmer sai tõenäoliselt koroonapisiku Mihkel Raualt: mikker puudutas huuli, sisuliselt oleks võinud suudelda

Hardi Volmer rääkis Elu24-le, et tõenäoliselt tuli koroonapisik Mihkel Raualt, kuid kindel olla ei saa. Pühapäevases «Eesti otsib superstaari» saates asendas Mihklit juba Heidy Purga. «Sa võid selle saada tont teab kust. Minul oli väga lihtne, sõitsime üheskoos Sindi Rockile ja meil on üks laul, mida Mihkel laulab, ja ta laulis seda tavapäraselt minu mikrisse. Sisuliselt tähendas see seda, et me oleks võinud samahästi suudelda, sest mikker puudutab huuli,» naeris muusik.