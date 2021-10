Poliitik Riina Solman koroona põdemisest: tänu vaktsineeritusele on olnud küllalt kerge taluda

Poliitik kirjeldas põgusalt ka viiruse kulgu. «Tänu vaktsineeritusele on olnud küllalt kerge taluda, palavikku ei ole, on nohu ja väike köha. Uni kipub kergesti silma, aga eks puhkus ongi koroona ravimisel kõige olulisem. Kohviisu on kadunud, sest maitset ei tunne. Söömisest enam naudingut ei saa, sellest ei ole ju kuidagi ka kahju.»