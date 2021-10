Tallinnas elava Liisi (täisnimi toim. teada) sõnul ütles tema 13-aastane poeg uudisest kuuldes, et koduõpe on küll vastik, aga samas mõistis, et muud võimalust praegu ei ole. «Ma arvan sama. Me oleme ise ka praegu reisil ja ma oleks nad niikuinii paariks päevaks koju jätnud igaks juhuks,» selgitab Liis. «Poisi klassis on mitu positiivset, tüdruku klassis üks positiivne. See «piiratud eneseisolatsioon» on naljanumber. See, et nad lähikontaktsena koolis võivad käia ja mujal mitte. Mida see päästab, kui minu lapsed käivad koolis bussiga? Pluss koolis ikka puutuvad kõik klassid kokku ju ning lapsed põevad kergemalt ja võivad seega asümptomaatiliselt edasi kanda,» ütleb ta.