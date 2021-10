Gwyneth Paltrow võitles aastaid tagasi tütart ilmale tuues oma elu eest

Gwyneth Paltrow tütar Apple Martin sündis 2004. aastal keisrilõikega peale 40 tundi kestnud sünnitust. Näitleja meenutas, et esimese sünnituse ajal tekkinud komplikatsioonide tõttu ei elanud tema ja tütar Apple peaaegu sünnitust üle. «Mulle tehti kaks keisrilõiget. Minu tütar oli hädaolukorras. See oli hull. Me oleksime peaaegu surnud, sest olukord oli väga kriitiline,» rääkis ta taskuhäälingus « Armchair Expert ». Vaid kaks aastat hiljem sündis keisrilõikega ka praeguseks 15-aastane poeg Moses Martin .

Kuigi Paltrow ei avaldanud täpsemaid üksikasju, tõdes ta, et hirmsat päeva jääb meenutama suur arm tema kõhul. Möödus palju aega, enne kui ta armiga leppis. Nüüd teeb ta kõik endast oleneva, et see teda ei häiriks. «Sa mõtled: «Oh vau, seda ei olnud seal varem.» Asi pole selles, et see on halb või et sa tahad selle üle kohut mõista, vaid sa mõtled seda vaadates:«Oh, jumal.»»