Elis Roosti jaoks ei olnud see esimene kord superstaarisaates kätt proovida. «Esimest korda sinna minnes tundus see igati loogiline valik, sest ma tõesti olen esimesest hooajast saati neid vaadanud,» jutustas lauljatar. Kuna tol korral ta teatrivoorust edasi ei pääsenud, proovis ta kolm aastat hiljem uuesti.

Paraku ei naeratanud õnn ka seekord ning tuntud vanasõna «kolm on kohtu seadus» ta praegu proovile panna ei plaani. «Ma ise olen enda jaoks mõelnud, et kui ma sinna stuudiovooru olen juba saanud, et siis on natuke naljakas sinna kolmandat korda tagasi minna,» naeris ta.