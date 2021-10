Svetnoy sõnul ei olnud rekvisiit-relvade eest vastutav noor naine piisavalt kogenud. «Professionaalid on inimesed, kes on veetnud võtteplatsil aastaid, kes teavad oma tööd läbi ja lõhki. See on neil veres. Inimene, kes pidi seda rekvisiit-relva enne võtteplatsile toomist kontrollima, ei teinud seda! Ja selle tagajärg on INIMESE SURM!» kirjutas peaelektrik emotsionaalselt.