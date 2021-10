Tanel Padaril ilmus sünnipäeval videosingel «Müüt», mida mängisid samal ajal 13 Eesti raadiot

Tanel Padari uus singel sündis koostöös Stig Rästaga. «Mul oli juba aastaid soov midagi koos kirjutada ning lõpuks see võimalus avanes. Stig on suurepärase tunnetusega laulukirjutaja ning olen tema tegemistele alati kaasa elanud. Esimest korda tuli meil koostegemisest juttu 2017. aasta oktoobris, küll aga esimeste nootideni jõudsime mitu aastat hiljem. Kuumad Eesti poisid oma tuntud kiiruses,» naljatleb Tanel ja lisab: «Kui kokku saime, oli Sitgil refrääni idee olemas ja läks veel paar aastat kuni jõudsime looga sellesse staadiumisse, et bändiga stuudiosse minna.»

Lugu räägib sellest, et elame tohutus infokülluses, millest on saanud paljude jaoks Püha Graal. ««Müüt» on lugu, mis tuletab meelde, et tegeliku ja sügavama arusaama usaldusest peaks ehitama silmast silma vaadates, mitte tuginedes kuuldule, kus on müüdid kerged tekkima.»

Taneli sõnul on viimane aasta olnud tema jaoks märgiline. «Olen leidnud enda tiimi täiendust ning seeläbi saanud uuesti rokipõldu kündma hakata. Meiega liitus kitarrist Kristjan Kaasik ja alustasime koostööd Eric Kammistega. Sel aastal oleme alustanud Made in Balticsi eestvedamisel flirti Sony Music Balticsiga. Lisaks sellele oleme saanud bändiga väga laheda publiku ees mängida ning loodetavasti ei võeta seda võimalust enam piirangute valguses kunagi ära.»

Järgmisel aastal loodab Tanel siiralt kõik kaotatud aja oma fännidega tagasi teha ning esineda võimalikult palju. «Pakkudes neile seda, mida kõige paremini oskan. Tahan olla seal, kus on minu koht ehk laval. Vastasel juhul olen nagu müütiline tegelane, kellest on palju räägitud, aga pole oma silmaga nähtud.»