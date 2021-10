Britney Spears fännidele: perekond tegi nii sügavalt haiget, et te ei suuda ette kujutadagi

«Kas teile ei tundu veider see, kui korraldad mõne armastatud inimesega reisi või saad lõuna ajal kokku, samas tead, et nad lahkuvad sinu juurest sisuliselt kümne minuti pärast?» kirjutab Britney Spears Instagrami postituses.

«Hea küll... nad on saadaval ainult siis, kui see neile sobib. See on alandav, kuna olen ennast neile avanud,» tõdes popsaar, öeldes, et pole enam kellelegi neist kättesaadav.

Spears nentis, et tal pole üksi olemise vastu midagi. «Ma olen väsinud olemast ema Teresa. Kui ollakse minu vastu ebaviisakas, siis on minu jaoks kõik.»

Ta viitab, et see sõnum suunatud tema perekonnale teadmaks, kui sügavalt nad on talle haiget teinud. «Tean, et see kõik hakkab läbi saama, kuid ma tahan ikkagi õiglust! Olen terve elu mänginud suuremat inimest...kas teate, kui raske see on?» tõdes Spears.