«Olen siin samas vestelnud mõned korrad ka Mailis Repsi endaga, kes on väga selgelt öelnud, et ta soovib, et saadikupuutumatus ära võetaks. Kui inimene ise soovib, et ta saaks vabad käed kohtuprotsessi läbiviimiseks, siis miks peaksime hakkama omalt poolt seda takistama?» esitas Helme retoorilise küsimuse.