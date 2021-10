Elaina St. James oli 42-aastane, kui peale pika suhte lõppu kunstliku viljastamise kasuks otsustas. «Pärast poja sündi pakkusin ka teistele lastele kodust päevahoidu, et saaksin olla kodune ema. Siis, kui ta kooli läks, sain ma müügitööle asuda. Kuid see ei olnud töö, mida ma armastaksin. See ei olnud loominguline ja mul polnud mingit vabadust,» meenutas naine Newsweek'ile antud intervjuus.