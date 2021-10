Cnn.com ja reuters.com kirjutavad, et vaktsiinide kättesaadavus on Euroopas hea, kuid selle maailmajao idaosas on olukord raskem ja koroonasse nakatumine tõusuteel.

Eriti kehv on olukord Bulgaarias ja Rumeenias, kuid ka Venemaal, kus vaktsineerituid on Euroopa keskmisest vähem. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) statistika näitab, et vaktsineerimisega hõlmatus on jäänud väga väikeseks isegi mõnes Euroopa Liidu (EL) riigis.