«Armastuse maleva» lühike Jaan väljalangemisest: kaasosalejad pigem ei soovinudki mind sinna

«Armastuse malevas» on tekkinud kaks tugevat paari. Ülejäänute valikuvõimalused on aga ahtad ja paaride vahetamiseks on vähe võimalusi. Lühikese Jaani pingutusest Liina kitarrimänguga ära võluda ei piisanud ning mees kolis viimaks omal algatusel telki magama.

«Tagantjärele on mul hea meel, et selles saates osalemine sel hetkel lõppes,» tunnistab Jaan. «Vaadates aga saadet, siis kaasosalejad mind pigem ei soovinudki sinna ja mõni väljaütlemine näitab samuti, et mõnel inimesel on kitsas silmaring.»