OTSEBLOGI ⟩ Kas Liina võtab Sandri tagasi? «Armastuse maleva» uus osa paneb proovile noorte seksiteadmised

«Armastuse malevas» on tekkinud kaks tugevat paari. Ülejäänute valikuvõimalused on aga ahtad ja paaride vahetamiseks on vähe võimalusi. Sander pingutab Liina südame tagasivõitmiseks ja laagriplatsil saab selgeks, kui head on noorte seksuaalteadmised. Vaata «Armastuse maleva» uut osa koos saate staaridega!