Haapsalu haigla lähedal on garaažide vahel end sisse seadnud Johannes, kes elab suure prügihunniku kõrval lageda taeva all. Kuigi mees oma elu üle ei kurda, valutavad naabermaja elanikud läheneva talve eel mehe pärast südant.

«Kui ta siin lõputult niimoodi talvitub, siis on olukord kole,» nentis Sander, kelle sõnutsi on mees nõnda elanud juba kaheksa aastat. «Talvel miinus 15 kraadiga magab seal... jope ja käpikutega.» Ka aknale tulnud naaber nentis, et olukord nukker. «Selline prügimärgi meelitab kahjureid ligi ja kuumaga on see hais lihtsalt tappev.»