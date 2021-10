Raju väide: Hispaania ekskuningale anti seksiisu vähendamiseks naissuguhormoone

Briti kõmumeedia on kirjutanud, et Juan Carlosel oli seksisuhe ka printsess Dianaga, kui ta oli prints Charlesist 1996 lahku läinud.

Hispaania kirjanik ja sõjaajaloolane Amadeo Martinez Ingles avaldas 2016 raamatu «Juan Carlos: The King of 5000 Lovers» («Juan Carlos: 5000 armukesega kuningas»), milles on väidetavad tõendid ekskuninga seksielu kohta. Raamatu kohaselt on Juan Carlos seksisõltlane ja isegi vanadus ei ole ta hoogu pidurdanud.