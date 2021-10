Perearst Madis Veskimägi kolmandast koroonalainest: see, mis on juhtunud ja tulemas, ületab ka halvemad kujutlused

Tõstamaa perearst tuletab kõigile meelde, et koroonaviirusega nakatumise tõenäosuse vähendamiseks tuleks järgida juba tuttavaid meetmeid. «Vähendame omavahelisi mittevajalikke kontakte: ühistransport, rahvast täis poed tipptunnil, peod, massiüritused ja olengud. Kui vähegi võimalik, käime jala! Tuulutame ruume! Kui võimalik, siis koolides, töökohtadel kasutame CO2 mõõdikut. Praktikas on raske vahet teha, kas õhus on CO2 tase 600 või 1600 PPMi. Viimase arvu juures on aga ruumis viibimine viiruse suhtes suure riskiga: seisvas õhus on koroonaviiruse deltatüvi eriti ablas ründama,» selgitab Veskimägi.