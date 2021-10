«Sõprade» staar suri viimase staadiumi vähki

Tyler suri pühapäeva hommikul oma kodus Los Angeleses. Seda kinnitas tema kauaaegne sõber ja mänedžer Toni Benson, kes kirjeldas Tylerit kui inimest, kes armastas elavat muusikat ja Clemson Tigersit. «Temaga kohtudes said omale eluaegse sõbra,» kirjutas Benson Hollywoodi reporterile saadetud järelhüüdes. Näitlejast jäi maha abikaasa Jennifer Carno.

Tyler mängis kümne hooaja vältel «Sõprades» kohvikutöötajat Guntherit, kelle salaarmastus oli Jennifer Anistoni kehastatud Rachel. Näitleja sai diagnoosi 2018. aastal. Kuna haigus diagnoositi hilja, levis see tavapärasest kiiremini. Pandeemia ajal tekkis näitlejal lülisambasse levinud kasvajate tõttu alakeha halvatus ja ta ei saanud enam kõndida.

«Minu täpne diagnoos on neljas staadium. Viimase staadiumi vähk,» rääkis Tyler läbi pisarate ja lisas: «Seega lõpuks, teate küll, saab see mu ilmselt kätte.»

Tyleri vähidiagnoos oli ka põhjus, miks ta «Sõprade» taaskohtumisest ainult videosilla vahendusel osa võttis. «Tahtsin sellest osa võtta ja esialgu pidin laval olema, koos nendega,» paljastas Tyler, kuid lisas, et otsustas ise seda mitte teha. «See oli magushapu, kui aus olla. Mul oli väga hea meel, et mind sellesse kaasati. Otsus sellest mitte füüsiliselt osa võtta oli minu oma.»

Videosilla vahendusel suursündmusel osalenud Tyler tõdes, et ei tahtnud taaskohtumist kurvaks muuta: «Ma ei tahtnud umbes öelda, et muuseas, Guntheril on vähk.»