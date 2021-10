Räppar Reket avaldas, milline Eesti lauljatar tal veel «tegemata» on

Reket avaldas reedel loo «Eikellegi Ma», millele vändati kaunis video Eesti looduses. Vaadates videovõtte kaadritaguseid jäädvustusi, tõdes räppar, et tal läheb päris hästi. «Ma pole end ammu nii mitme pildi peal naeratamas näinud. Lisaks ei tunne ma vajadust enam juukseid blondiks värvida, mis on pigem meeldiv,» rääkis Reket Metsakutsule antud Hooligan Hamleti intervjuus.

Mõned aastad tagasi kõik veel nii lilleline ei olnud. Reket tõdes, et oli «räppmängust» pisut väsinud ja kogu lõbu kadus justkui asja juures ära. 2019. aasta juunis sai aga Saaremaale põrutatud ja palju uut loomingut kirjutatud. «Kui olid sündinud sellised laulud nagu «Laulan sulle ma», «Palavik» ja «Rajaleidja», koondusid taevas tähed ning sain indu juurde, et kirjutada veel üks album,» sõnas ta. Räppar võttis tol aastal vastu otsuse, et veedab lõviosa aastast alkovabalt, ja just see tõi loomingusse erilise selguse.

Lisaks muusika kirjutamisele on Reket viimastel aastatel maailmas palju ringi reisinud ja ümbritsevast inspiratsiooni ammutanud. «Paratamatult on meie maa ja võimalused väga pisikesed ning kui Eestis pigem vaatad seda, mida parajasti tehakse, et teada, millele selg keerata, et mitte kellegagi võrreldud saada, siis maailm on andnud võimalusi, lahendusi ja inspireerinud mind ennast väljendama omale sobivatel tingimustel,» jutustas ta.

«Mis sul veel tegemata on? Kas sul on mingi suurem eesmärk, mida sa sooviksid kindlasti veel muusika kontekstis saavutada?» uuris Metsakutsu. Reket vastas väga konkreetselt: «Liis Lemsalu.» Mida räppar sellega mõtles, jääb küll vaid tema enda teada. Muusikalises kontekstis on Reket juba Lemsaluga koostööd teinud, kuid kas oodata on uut lugu, seda näitab vaid tulevik. 2020. aasta mais valmis Reketil ja Liis Lemsalul lugu «Magad vä?», mis on kogunud Youtube'is üle miljoni vaatamise.