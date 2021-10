Sisuloojad Kätlin ja Hans Markus lähevad 200-kilomeetrisele sügismatkale: naudime seda täiega!

Kätlin ja Hans on pikkadel matkadel käinud ka varemgi. Tänavu aasta kevadel võeti ette lausa 400 kilomeetrine matk Eesti radadel. Nüüd sügisel on aga plaanis läbi jalutada 200 kilomeetrit RMK matkaradu . Asjad pakitud, ning mõeldud ja tehtud!

Matkamisest on saanud Kätlini ja Hansu suur kirg. «Kuna pool Ähijärve-Peraküla matkateest jäi veel matkata, siis otsustasime 200 kilomeetrit teha praegu sügisel ning viimased 250 kilomeetrit sel talvel. Saime esimesel 400-kilomeetrisel matkal aru, et naudime täiega seda mida teeme ja matkamisest on saanud üks osake meie elust!» rääkis Kätlin Elu24-le.