Maire Aunaste jagab rõõmusõnumit: leidsin töö, 800 eurot miinus maksud

Aprillis purjuspäi roolikeeramisega vahele jäänud ja seejärel Maalehest lahti lastud Aunaste pani eelmisel kuul Facebooki üles teate, et otsib tööd. «Kui Eestis on mõni ajakirjanduslik väljaanne, mis vajaks kirjutajat, siis julgen vastu võtta iga väljakutse,» kirjutas ajakirjanik sotsiaalmeedias.

67-aastane telenägu avaldas mõni päev hiljem saates «Hommik Anuga», et sai seepeale terve hulga tööpakkumisi. «Olen oma vanusele vaatamata nii sinisilmne, et mõtlesin, et kui kolm rida Facebooki kirjutan, ei märka seda mitte keegi. Ma ei tule selle peale, et toimetustes istuvad inimesed, kes loevad, mis ma kirjutan. Ma ei uskunud, et see uudisekünnist ületab,» rääkis Aunaste.