Ellis-Maria Kuum avaldab valusa põhjuse, miks pornot tegi: mul on raske haigus

Ellis-Maria, kelle pornovideoid vaadati Pornhubis üle 350 000 korra, avaldas Elu24-le, et teenis täiskasvanutele mõeldud saitidel raha tervisekulutuste jaoks. «Mul on raske haigus. Teenin raha, et saaksin lubada endale tasulist ravi, kui minuga midagi juhtub,» rääkis neiu.

Ellise sõnul on tal epilepsia, migreenid ja peaaju kavernoomid. Esimene operatsioon oli neiul 2017. aastal. «Kavernoom oli neli sentimeetrit, siis oli operatsioon. Mul on suur haav kõrva taga paremal,» räägib Ellis, kelle sõnul on tal veel kavernoome. «Seal praegu operatsiooni ei saa teha, need on liiga väikesed. Mul on neid mitu tükki,» ütleb neiu Elu24-le.