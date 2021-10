Maadleja Epp Mäe maailmameistrivõistluste hõbedast: raske oli sellest rõõmu tunda

«Täna ütlen, et see on hea saavutus, aga kui kuld on niivõrd lähedal ja sellest jääb nii vähe puudu...» nentis Norras maadluse MM-ilt hõbemedali kaela saanud Epp Mäe. Naise sõnutsi oli kaotusvalu niivõrd suur, et ei suutnud pärast finaali kellegagi rääkida. «Ei suutnud kellelegi vastata, alles järgmisel päeval.»