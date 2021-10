Tänaseks on selgunud, et rekvisiitidena kasutatavate relvade eest vastutas võtteplatsil 24-aastane Hannah Gutierrez Reed. Kuu aega tagasi oma tööst rääkides mainis Hannah Reed taskuhäälingu intervjuus, et paukpadrunite laadimine rekvisiit-relvadesse oli tema jaoks hirmus, sest ta ei osanud seda algselt teha. Naise sõnul viis ta sellega lõpuks kurssi tema isa, Thell Reed.