USA teatel on viimase 12 kuu jooksul Mehhiko piiril kinni peetud rekordiline arv migrante

Arvamusküsitluste järgi on president Joe Bideni populaarsus kõvasti langenud ja seda enamjaolt sisserändepoliitika tõttu, kirjutab BBC. Vaid 35 protsenti vastanutest on kiitnud presidendi poolse migrandiprobleemi käsitluse heaks.

Biden lubas presidendiks saades humaansemat sisserändepoliitikat, kui tema eelkäia Donald Trump, kuid miski on viltu läinud. Juba üheksa kuud on USA-Mehhiko piir olnud tugevas kriisis ning lahendust ei paista veel tulevat kusagilt.

«Kuna pandeemia tõttu on USA teinud paljudele juba riigis elanud migrantidele väljasaatmisi, on suurenenud teiste migrantide piiriületuskatsed,» sõnas USA tolli- ja piirivalveamet.

Samal ajal teatasid USA võimud, et nad kohtasid enam kui 145 000 saatjata last, mis on samuti rekordarv. Ligi 11 000 last jäi reedel valitsuse hoole alla.