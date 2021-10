Õnnetus juhtus New Mexico osariigis Santa Fe lähedal filmi «Rust» võtteplatsil stseeni filmimise ajal. Santa Fe maakonna politseijaoskond kinnitas, et nad said teate traagilisest juhtumist eile päeval. Filmitav stseen sisaldas tulirelva kasutamist ning näitleja Alec Baldwin oligi see, kes kasutas tulirelva, milles oleks pidanud olema paukpadrunid.