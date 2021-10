5miinuse tüübid lükkasid peo teadmata ajaks edasi: sest korontsiga on pepperis

Räpipundi 5miinust Instagrami-lugudes jagati reede õhtul teadaannet, et peosarja rämmar järgmine pidu, mis pidi toimuma 30. oktoobril, lükkus edasi. «Olukorras, kus reoveetase on tumepunane, plaaniline ravi peatatud ja järgmisel nädalal ilmselt haiglakohad otsas, ei tundu meile okei tervisehoiusüsteemi kokkukukkumisse omalt poolt panustada,» seisis teadaandes.

«Kellel lubab, tehke sama,» soovitati Instagrami-loos. Rämmari meeskond lubas neile, kes peo uut kuupäeva oodata ei jaksa, piletiraha tagasi maksta.

Patarei Merekindluses toimuma pidanud ürituse ametlikul Facebooki lehel on samuti märgitud, et pidu on edasi lükatud. «Lükkasime ürituse edasi teadmata ajaks, sest korontsiga on pepperis,» seisab ürituse sisututvustuses.

Neil, kel soovi, saavad piletiraha tagasi nõuda kahe nädala jooksul.

30. oktoobril toimuma pidanud pidu lükati teadmata ajaks edasi. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Septembri lõpus esitles 5miinust Tallinnas Solarise Apollo kinos oma uut musavideot. Elu24-le antud videointervjuus tunnistasid räpparid, et viiruskriis üleliia nende elu ei häiri. «Vaadates, mis olukord maailmas on, ei ole me väga halvas kohas sellega,» märkis Päevakoer. «Võiksime alati olla paremas kohas. Minge vaktsineerige!» soovitas Lancelot.