Alles see oli, kui sotsiaalmeedias lahvatas suur kisa selle üle, et Varro Vooglaid ei pääsenud saadet salvestama, kuna tema põhimõtted ei klappinud väidetavalt Postimehe majas kehtestatud uute nõuetega, mis olid mõeldud koroonaviiruse leviku takistamiseks.

Kuna Vooglaid keeldus oma põhimõtetest taganemast, sai ta aru, et ei ole enam Postimehesse oodatud ning saade «Lobjakas vs. Vooglaid» jääb edaspidi ära. Kõik see tõi meediasse pealkirjad väidetega, nagu oleks mees Postimehest kinga saanud.