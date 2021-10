MIS TOIMUB? ⟩ Laagris kutsus kommionu endaga kaasa 8-aastast poissi, politsei usub, et see oli rumal nali

« Laagris Avamaa mänguväljakul pakkus nooremapoolne tumedates riietes kapuutsiga meesterahvas mu kaheksa-aastasele pojale kommi ja kutsus kaasa. Poiss pani jooksu. Olge tähelepanelikud!» teatas lapsevanem Laagri kogukonna Facebooki grupis. Paari päevaga on postitust jagatud ligi 300 korda ja see on tekitanud kohalike seas arutelu.

«Politseiga sai räägitud, juhtum fikseeriti ja lapsega üle räägitud, kuidas toimida, ja informeerisin ka Laagri grupis, et tähelepanelikud oldaks ja kodudes lapsed valvsad oleks õues olles,» rääkis lapse ema Elu24-le. Tema kergenduseks teadis poeg kohe, mida teha. «Varasemalt juba kõva selgitustööd tehtud, kui omapead õues on. Peale seda juhtumit ei liigu enam üksi, vaid kas vennaga või sõpradega,» lisas ta. Lapsevanema sõnul said sõnad peale loetud ka sõpradele ja kohalikud on teemaga kursis.