Prominentide tuline vaidlus: kas laupäevase meeleavalduse peaks keelama?

Ajakirjanik Kärt Anvelt avaldas, et tema jaoks on üritus pahandav. «Ma olen üsna tige, mis pole väga minulik. Kristian Jaani, otsi võimalus laupäevase ürituse keelamiseks. Kui mina loen seadust, on see võimalik,» pöördus ta Twitteris ka siseministri poole.

Samuti ei tahtnud ärimees nõustuda Kristjan Jaani tasakaaluka lähenemisega. «Kui kaalul on elu või surm, siis kas tasakaalu nimel peaks kompromissi tegema surmaga?» lajatas ta. «Ühed mõtlevad, et neil on õigus röökida, teised mõtlevad, et neil on õigus terve olla ja elada.»