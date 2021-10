Onlyfansitar Carola vaktsineerima ei rutta: lasen pigem koroonat põdeval sõbrannal omale keele suhu toppida

Valitsus otsustas, et esmaspäevast rakenduvad täiendavad koroonapiirangud. Näiteks ei piisa paljudesse avalikesse kohtadesse sisenemiseks enam pelgalt negatiivsest koroonatestist, vaid näitama peab vaktsineerimispassi või läbipõdemise tõendit. «Meil on probleem haiglavõrguga, haiglates on aina rohkem inimesi,» põhjendas otsust peaminister Kaja Kallas , kelle sõnul on haiglates aina rohkem vaktsineerimata inimesi.

«Kaja Kallas, see laul on sulle,» pühendab Carola peaministrile lühivideo, milles kirjutab: «Kui nad mõtlevad, et uued piirangud ajavad sind vaktsineerima, aga sa lased hoopis oma koroonat põdeval sõbrannal omale keele suhu toppida.» Carola rääkis Elu24-le, et see on nali, kuid olude sunnil põeks ta tõesti pigem haiguse läbi. Video kogus päevaga tuhandeid vaatamisi ja kommentaariumis kiskus tuliseks vaidluseks.