EKRE «reklaami» sattunud turismitalu ajab õiglust taga

Viimastel päevadel vürtsitab Lääne-Virumaa elanikke üks tavapäratu skandaal. Nimelt on Altja külas asuva Toomarahva turismitalu pidajatel pinnuks silmas, et fotot nende talust on kasutatud koos EKRE sümboolikaga partei reklaamimiseks Facebookis. Nüüd soovitakse mainekahju rahalist hüvitamist.