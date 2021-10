Elu24 lugeja saatis toimetusele pildi, kus Stockmanni töötajad on hoovi kogunenud. «Tulin juuksurisse kiirelt juukseid sättima, kui nägin, et inimesed olid evakueeritud. G4Si turvatöötaja ütles, et juhtkond võib selgitada,» kirjutab lugeja ja küsib, kas keskusele tehti pommiähvardus.