Hertsoginna Meghan Markle tõi pöördumises USA kongressile eeskujuks Eesti

Markle kirjutas pöördumise emana, mitte poliitiku või valitud ametnikuna, sest teema on talle väga hingelähedane. Tema silmis on probleem eriti teravalt esile tulnud nüüd, mil maailmas möllab pandeemia ja paljud naised on jäänud koduseks, et laste eest hoolt kanda, sest lasteaiad ja koolid on suletud.