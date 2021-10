Kiusamise järel endalt elu võtnud Heldin Noole ema: kõik sai alguse süütust videost

12-aastasena postitas Heldin YouTube'i video, milles esitas Grete Paia laulu «Päästke noored hinged». Tüdruku ema Irma Nool tunnistas saates, et koolikiusamist oli olnud ka varem, kuid pärast video postitamist läks asi täiesti käest. «Kuna lauluoskus ei olnud tal kiita, siis neid kommentaare tuli ja need polnud ainult üksikud, vaid tegelikult ma arvan, et terve Eestimaa teadis. Ta oli tuntud kogu Eestis kõikide noorte hulgas,» rääkis ema.