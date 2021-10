Peaminister Kaja Kallas teatas teisipäeval, et järgmisest nädalast ei piisa enam negatiivsest koroonatestist, et teatrisse, kinno ja paljudesse muudesse avalikesse kohtadesse sisse pääseda. Uued piirangud on tekitanud inimestes vastakaid tundeid ja paljud ei pea neid põhjendatuks.

Muusik Laura Põldvere tunneb ennekõike muret meelelahutusvaldkonnas töötavate inimeste pärast. «Kohe, kui valimised OVER (läbi – toim), siis hakatakse piiranguid seadma? Kas pole mitte imelik? Nagu enne valimisi tegime nalja, et kui pole enam vaja hääli saada, siis peale seda algab muusikutel «puhkus»?» kirjutas ta Instagramis.

Laura rääkis Elu24-le, et nad olevat muusikute ringkonnas sel teemal arutlenud ja näib, justkui valimiste ajal piiranguid kehtestada ei julgetud, kuid nüüd küll. «Hirm on, et mis saama hakkab. Kust tuleb see sissetulek selle valdkonna inimestel? See ei puuduta vaid lauljaid,» räägib ta.