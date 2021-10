Liis Lemsalu tähistab sünnipäeva: see aasta on olnud täis nii häid kui ka halbu emotsioone

Pidupäeva ülevat meeleolu jagas Liis Lemsalu ka oma Instagrami jälgijatega. «Mul on täna SÜNNIPÄEV ja selle puhul tahan ma teha ühe suure kummarduse enda «eelmisele» aastale!» kirjutas ta rõõmsalt.

Seljataha jäänud eluaasta õpetas Liisile nii mõndagi, kuid ennekõike iseennast tundma. «Me õpime ju iga aastaga end üha rohkem ja rohkem tundma, saades tasapisi aru enda nõrkustest ja tugevustest, sealjuures püüdes jääda aina rohkem iseendaks,» lisas ta. «Aasta 2021 on olnud minu jaoks täis nii häid kui ka negatiivseid emotsioone... AGA kõigest sellest hoolimata, olen ma siiski praegusel hetkel vast oma elu kõige paremas kohas,» mõtiskles lauljatar.

Liis paneb kõigile hingele, et elu tuleks täiel rinnal nautida ja tänulikkus ei tohiks unustuse hõlma vajuda. «Ehk kui elu on ilus, ütle aitäh & tähista seda! Kui elu on aga raske, ütle aitäh ja kasva. Ilusat kasvamist meile kõigile, kuid kõige rohkem sellele väiksele Liisile mu sees, kes vaikselt hakkab täiskasvanuks saama!» lõpetas ta.