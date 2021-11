Kriminaalse minevikuga Tartu tätoveerija ohvriks on enda sõnul langenud paljud ning enamasti on loo keskmes raha välja petmine ja tätoveeringu pooleli jätmine. Ohvrid ütlevad, et politseist nad abi pole saanud, ning tätoveerija sõnul on probleemide põhjus ajutine äripinna puudumine.