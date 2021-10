«Film räägib kahest nõiast, kes armastavad üksteist. See on naise ja transnaise vaheline armastus,» kirjeldab Susanna oma uue filmi stsenaariumit. «Nõiad tapetakse, kuid läbi igavese elu rituaali tõusevad nad surnust üles ning hakkavad oma tapjatele kätte maksma,» räägib Susanna. Nõiad on kusjuures teineteisse armunud. Susanna sõnul on tegu õudusfilmiga, ent puudu ei jää ka armastusstseenidest. Üks neist filmitigi ühel pimedal ja süngel oktoobrikuu õhtul Lagedil.