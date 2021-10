Eesti esipornostaar Marimumm ehk Mariliis Küünarpuu ärkas pühapäeva hommikul uudise peale, et on ilma jäänud oma Instagrami kontost. Kuna nüüdseks on ta läbi käinud bürokraatia kadalipu, aga abi eikuskilt, tuleb Marimummi varalahkunud instakontoga lõplikult hüvasti jätta. Selleks vaatame üle pildid, mida Zuckerberg ja tema algoritmid välja ei kannatanud!

«Oeh jah, see on paras šokk,» alustab Marimumm kaotusest rääkimist.

Eesti esipornostaar meenutab, et kõik algas pühapäeva hommikul, kui sai austajalt sõnumi, mida ta esialgu liiga tõsiselt ei võtnud. «Ärkasin üles selle peale, et keegi kirjutas mulle Facebooki: «Mis toimub?! Kus su insta on?» Kuna olime laupäeval käinud peol, siis olin pühapäeva hommikul natuke väsinud, et sellesse süveneda, ja lihtsalt arvasin, et ah, ehk mingisugune ajutine bänn, ega tegelenud sellega edasi,» räägib ta.